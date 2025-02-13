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23:28, 13 февраля 2025Мир

Трамп объяснил первоочередность звонка Путину

Трамп заявил, что позвонить Путину первым было важнее, чем Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что важнее было сперва позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе Украины Владимиру Зеленскому. Трансляция его беседы с журналистами доступна на YouTube-канале Fox News.

«Так правильнее. Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку. Я знал, что Зеленский хочет», — заявил он.

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он Путину в вопросе установления мира на Украине. «Да, я верю, что он хочет мира. Я его очень хорошо знаю. Считаю, что он сказал бы мне, если бы это было не так», — сказал американский президент. Он также отметил, сто меры по урегулированию конфликта «могли быть приняты уже давно».

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