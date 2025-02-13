Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

Трамп: Я доверяю Путину в вопросе мира на Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе установления мира на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Да, я верю, что он хочет мира. Я его очень хорошо знаю. Да, я думаю, он хочет мира. Считаю, что он сказал бы мне, если бы это было не так», — сказал американский президент.

Он подчеркнул, что Путин желает установления мира на Украине. По словам Трампа, меры по урегулированию конфликта «могли быть приняты уже давно».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. «Главы государств выразили свою политическую волю по этому процессу. Это очень важное достижение этого разговора», — подчеркнул официальный представитель Кремля.