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00:02, 16 июля 2025Из жизни

Найдены останки капитана корабля-призрака

NTK: Во Франции нашли труп капитана корабля-призрака, севшего на мель в Британии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mevagissey Coastguard

Во Франции нашли останки капитана корабля-призрака, обнаруженного в Великобритании в июне. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Яхта Misty Blue села на мель недалеко от города Портмеллон на юге графства Корнуолл 13 июня. Экипажа на борту не было. Вскоре выяснилось, что судно принадлежало 75-летнему экологу-активисту Дэвиду Сикамору. Мужчина совершал одиночный переход из Франции в Британию.

Сразу же после обнаружения яхты начались масштабные поиски капитана, однако найти его не удалось. Поисковая операция была остановлена до появления новых данных. В июле сообщение пришло из Франции. Останки Сикамора нашел экипаж рыболовецкого судна у берегов региона Бретань в 394 километрах от места, где Misty Blue села на мель.

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Что именно случилось с пожилым экологом, пока неизвестно. Его называли одним из самых ярких борцов против загрязнения окружающей среды в Корнуолле.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли тайну корабля-призрака, обнаруженного у берегов штата Флорида. Оказалось, что капитан пустого судна жив и сам покинул его из-за поломки.

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