Раскрыта тайна загадочного корабля-призрака

Daily Mail: В США раскрыли тайну корабля-призрака Мисс Монти

В США раскрыли тайну судна для ловли креветок, которое нашли без экипажа у берега в штате Флорида. Об этом пишет Daily Mail.

Судно под названием «Мисс Монти» случайно обнаружили на пляже между городами Джексонвилл и Орландо вечером в воскресенье, 13 апреля. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые осмотрели судно и не нашли следов присутствия людей. Вскоре весть о «Мисс Монти» разлетелась по соцсетям, и жители окрестных районов начали приходить на берег, чтобы сфотографировать загадочный «корабль-призрак».

Через два дня выяснилось, что у судна есть владелец, и с ним все в порядке. Как оказалось, «Мисс Монти» принадлежит Кори Томасу. Мужчина рассказал, что был вынужден покинуть судно в пятницу, 11 апреля, так как на нем испортилась проводка, и он не мог поднять якорь.

Томасу пытались помочь другие рыболовы, но в итоге пришлось обратиться в береговую охрану. Прибывшие спасатели заявили, что владельцу придется покинуть «Мисс Монти», так как буксировать судно слишком опасно.

Томас пытался вернуться к «Мисс Монти» с коллегами, но безуспешно. В итоге судно выбросило на берег в целости и сохранности.

При этом в береговой охране заявили, что теперь Томас сам должен убрать судно с пляжа. Рыбак начал сбор пожертвований в сети, чтобы набрать необходимые 11 тысяч долларов (900 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что 10-метровая яхта без людей на борту села на мель в устье реки Шрусбери в американском штате Нью-Джерси. Расследованием инцидента занималась Береговая охрана Служба национальных парков США.