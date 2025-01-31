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06:30, 31 января 2025Из жизни

Замечен корабль-призрак

Корабль-призрак без людей на борту сел на мель в США
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

10-метровая яхта без людей на борту села на мель в устье реки Шрусбери в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Asbury Park Press.

Первые сообщения о корабле-призраке стали поступать накануне. Несколько очевидцев заметили дрейфующую яхту в водах залива Сэнди-Хук. Его причальный конец был оборван, а левый борт имел незначительные повреждения.

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Яхта называется Linda T. и зарегистрирована в Нью-Йорке. Береговая охрана США и Служба национальных парков начали расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что владельца «корабля-призрака», подплывшего к берегу города Пенсакола, штат Флорида, США, нашли благодаря социальным сетям. Он собирался совершить кругосветное путешествие под парусом.

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