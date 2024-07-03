Раскрыта тайна вынесенного на берег «корабля-призрака»

Владельца вынесенного на берег Флориды «корабля-призрака» нашли

Владельца «корабля-призрака», подплывшего к берегу города Пенсакола, штат Флорида, США, нашли благодаря социальным сетям. Об этом пишет NBC 6 South Florida.

Вечером 18 июня Франсин Фаррар проводила время на пляже Пенсаколы, арендованном ее семьей, когда заметила парусную лодку. На ее борту никого не было. Она медленно плыла к берегу, пока не села на мель. Фаррар подумала, что лодка оторвалась от пристани, и волны вынесли ее на берег Пенсаколы. В период штормов во Флориде такое не редкость.

Судно быстро стало популярно среди местных жителей, которые стали называть его «призраком». Они опубликовали его фотографии в социальных сетях, что помогло раскрыть тайну судна. Его владельцем оказался 39-летний Майкл Барлоу. Он купил лодку «Леди Кэтрин III» в мае за 80 тысяч долларов (6,9 миллиона рублей).

Оказалось, что путь лодки до Пенсаколы был не таким легким, как предположила Фаррар. 21 мая Барлоу и его друг отправились на судне в Техас. Там Барлоу закрывал свой бизнес, связанный с раскопками, и распродавал имущество, чтобы начать новую жизнь. После покупки «Леди Кэтрин III» он решил отправиться в морское путешествие с женой и девятилетним сыном. «Это был единственный способ показать моему сыну, что за пределами Америки существует целый мир», — объяснил Барлоу.

Во время пути, 1 июня, мужчины попали в шторм. Паруса лодки были порваны, ее мотор был сломан. Барлоу потерял контроль над судном, но ему удалось послать сигнал бедствия по спутниковой связи. Мужчин спасли, однако для этого им пришлось бросить «Леди Кэтрин III».

Теперь Барлоу должен забрать свою лодку с пляжа, что будет стоить ему большой суммы денег. Однако он отметил, что траты не поколеблют его решимости совершить кругосветное путешествие под парусом.

Ранее сообщалось, что у побережья Израиля нашли обломки затонувшего три тысячи лет назад корабля. Предполагается, что судно могло потерпеть крушение из-за шторма или нападения пиратов.

