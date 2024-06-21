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13:39, 21 июня 2024Из жизни

Затонувший три тысячи лет назад корабль с сотнями амфор случайно обнаружили на дне моря

У побережья Израиля нашли обломки затонувшего три тысячи лет назад корабля

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

Обломки корабля возрастом больше 3000 лет с грузом из сотен амфор случайно обнаружили у берегов Израиля. Об этом сообщает Israel Today.

Затонувший корабль в ходе разведывательных работ нашли геологи компании Energean, ведущей добычу природного газа в Средиземном море. Место кораблекрушения находилось на глубине 1,8 километра в 90 километрах от северного побережья Израиля. Специалисты называют находку революционной, потому что эти корабельные обломки — старейшие из когда-либо найденных на дне.

Обследование морского дна с помощью специального робота показало, что корабль имел длину от 12 до 14 метров. Рядом с обломками лежали сотни неповрежденных амфор. По словам исследователей, такие суда 3000 лет назад были «наиболее эффективным транспортным средством для перевозки относительно дешевых продуктов, таких как масло, вино и прочие сельскохозяйственные товары».

Археологи определили, что когда-то это был ханаанский грузовой корабль времен бронзового века. Как полагает глава морского отделения Управления древностей Израиля Яков Шарвит, судно могло потерпеть крушение из-за шторма или нападения пиратов. «Это одновременно первый и старейший корабль, найденный на глубоководье в Восточном Средиземноморье, в 90 километрах от ближайшего берега. Это находка мирового уровня, меняющая взгляд на историю: она раскрывает нам уровень мастерства древних мореплавателей, которые были способны пересекать Средиземное море, не видя берегов. Вероятно, для навигации они использовали небесные светила, измеряя углы наклона солнца и звезд», — рассказал Шарвит.

«Это поистине сенсационная находка», — подчеркнул Шарвит, пояснив, что до сих пор было найдено лишь два затонувших корабля с сохранившимся грузом периода Бронзового века. Оба обнаружили недалеко от берегов Турции на небольшой глубине. На основании этих двух находок ученые считали, что морская торговля в древности осуществлялась путем коротких безопасных переходов от одного порта к другому, при этом моряки шли вдоль берега, не уходя в открытое море. Найденный корабль опровергает эти гипотезы.

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