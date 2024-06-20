Разрушенный две тысячи лет назад пляж вновь открыли для посетителей

Археологи восстановили пляж, разрушенный вулканом Везувий две тысячи лет назад

В археологическом парке Геркуланум на юге Италии вновь открыли для посетителей древнеримский пляж, который был погребен под пеплом после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Об этом сообщает The Guardian.

Пляж был восстановлен в результате реставрационных работ по возвращению его первоначального уровня. В частности, на пляж завезли свежий песок. Теперь у посетителей есть возможность прогуляться по тому же берегу, где две тысячи лет назад гуляли жители Геркуланума.

Геркуланум меньше и менее известен, чем соседние Помпеи. В отличие от Помпей, первые жертвы Везувия в Геркулануме были обнаружены лишь при раскопках в 1980-90-х годах. Археологи тогда нашли скелеты более 300 человек под разрушенными лодочными навесами. Считается, что они укрывались там в ожидании кораблей Плиния Старшего — римского флотоводца, который пытался спасти жителей обоих городов.

Геркуланум был заново открыт во время рытья колодца в начале XVIII века. Он считается более богатым, чем Помпеи — на его территории были раскопаны роскошные виллы, украшенные фресками и мозаичными полами.

Ранее сообщалось, что на Крите нашли первый на острове лабиринт, который напоминает лабиринт минотавра. Строение обнаружили случайно во время строительства аэропорта.