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15:42, 20 июня 2024Из жизни

На Крите нашли лабиринт Минотавра

На острове Крит обнаружили древний лабиринт из мифов о Минотавре

Фото: Greek Ministry of Culture

На греческом острове Крит случайно нашли древний лабиринт, который напоминает лабиринт Минотавра из мифов. Об этом сообщает IFL Science.

Согласно сообщению министерства культуры Греции, это первый найденный на Крите лабиринт. Предположительно, конструкция была построена между 2000 и 1700 годами до нашей эры представителями Минойской цивилизации. Лабиринт состоит из восьми концентрических кругов, толщина стен достигает полутора метров, а высота в отдельных секциях — 1,7 метра. Площадь постройки составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Лабиринт разделен на четыре секции радиальными стенами, небольшие проходы соединяют разные части.

Лабиринт обнаружили на высоте 494 метра, на вершине холма Папура. Там собирались устанавливать радары для нового аэропорта, строящегося в городе Кастелли. Однако теперь на холме продолжат раскопки, а для радаров подыщут новую точку.

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Минойцы, чья цивилизация расцвела в период Бронзового века, известны сложной системой письменности и феноменальной для своего времени архитектурой. Археологи считают, что лабиринт был построен в одно время с самыми известными дворцами на острове. При этом он, вероятнее всего, использовался в религиозных и церемониальных целях, поскольку внутри нашли много костей животных. Лабиринт напомнил многим о легенде о Минотавре и Тесее, действие которой происходит именно на Крите, однако местоположение постройки и другие детали не совпадают с описанными в легенде. Согласно истории, жилище Минотавра располагалось под землей в городе Кносс.

Ранее сообщалось, что в мавзолее императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. Предположительно, саркофаг принадлежал легендарному сыну первого императора Китая.

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      Антонина Черташ
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