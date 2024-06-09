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10:46, 9 июня 2024Из жизни

Археологи нашли заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая

В гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ

Фото: Stefan Auth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В мавзолее императора Шихуанди найден 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами, сообщает Arkeonews. Предположительно, саркофаг принадлежит легендарному сыну первого императора Китая.

Именно Цинь Шихуанди построил терракотовую армию: шесть тысяч статуй воинов в натуральную величину. Они расположены в крупнейшем в мире мавзолее площадью 56 квадратных километров. На этом же месте был обнаружен огромный дворец размером с четверть Запретного города в Пекине.

Саркофаг, который мог принадлежать сыну Шихуанди, принцу Гао, был найден на глубине 16 метров. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

В саркофаге было найдено оружие, броня, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор посуды, а также 6000 бронзовых монет.

Не исключено и то, что саркофаг принадлежит не Гао, а кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев.

Ранее сообщалось о находке во время раскопок вблизи церкви Николы со Усохи в центре Пскова. Археологи обнаружили старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов.

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      Варвара Кошечкина
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