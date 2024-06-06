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17:15, 6 июня 2024Моя страна

Археологи нашли старинные украшения для женских головных уборов

Археологи нашли в Пскове редкие украшения для женских головных уборов

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Археологи во время раскопок вблизи церкви Николы со Усохи в центре Пскова нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов. Об этом сообщается в паблике «Археология в Пскове и Псковской области» во «ВКонтакте».

Утверждается, что это очень редкая для региона находка. «Подобные нашивные бляшки на головные венчики встречаются в женских погребениях с конца XII века», — сказано в сообщении. По данным специалистов, активно распространялись такие украшения уже только в XIII — XIV веках, после чего «эта мода сходит на нет».

«Возможно, эти бляшки связаны с некрополем первой каменной церкви Николы со Усохи, построенной в конце XIV века», — предположили археологи.

Ранее также стало известно, что вблизи церкви Николы со Усохи специалисты нашли клад XVI века — в нем были 17 серебряных монет. Клад достали из основания древней сгоревшей постройки. В нем оказались две четверетцы Псковской земли, деньги независимого Пскова, а также монеты правления Василия Темного, Ивана III и Василия III. Человек мог копить деньги, а потом сделать тайник примерно в 1515-1520 годах.

В конце мая археологи нашли в Великом Новгороде древние реликвии. В этот раз на XVII Троицком раскопе были подняты из земли три средневековые берестяные грамоты.

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      Варвара Кошечкина
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