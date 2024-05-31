Необычный клад обнаружили в российском городе

Клад из 17 серебряных монет обнаружили у церкви Николы со Усохи в Пскове

Клад с интересным и необычным составом обнаружили археологи в российском городе. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Археологи не ищут клады, но иногда все-таки находят. На этот раз удача улыбнулась нам при раскопках у церкви Николы со Усохи. Мы нашли клад», — говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили древние ценности в Пскове во время археологических раскопок у православного храма, внесенного в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находку, состоящую из 17 серебряных монет, сделали внутри сгоревшей постройки в Среднем городе.

Научный сотрудник ИИМК РАН Константин Горлов считает содержимое клада уникальным. Так, археологи нашли две четверетцы Псковской республики, которые практически не известны в составе кладов. Кроме того, среди монет были денежные знаки правления Василия Темного, Ивана III, Василия III и деньги независимого Пскова. Согласно времени чеканки монет, их владелец накапливал средства и затем спрятал их примерно в 1515–1520 годах.

Ближайший по времени пожар произошел 23 марта 1550 года. В псковских летописях говорится, что во время него «погорела 31 каменная церковь», среди которой, вероятно, была церковь Николы со Усохи.

Ранее возле храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Псковской области обнаружили уникальный трехъярусный склеп. По словам, антрополога и археолога, старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ Дениса Пежемского, находка является исключительной и «подобные открытия делаются не каждое десятилетие».