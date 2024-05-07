В Псковской области обнаружили уникальный склеп

В склепе храма Косьмы и Дамиана в Псковской области нашли 8 черепов

Возле храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Псковской области обнаружили уникальный трехъярусный склеп. Об этом сообщил антрополог Антон Романовский в ходе заседания общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия, передает «МК в Пскове».

Уточняется, что антропологи нашли восемь черепов, но проанализировав все останки, зафиксировали материал 10 человек. Как рассказали ученые, нижняя часть останков может принадлежать 23-летнему внуку основателя рода Гремяцких или 27-летнему младшему сыну основателя рода.

При этом верхняя часть останков принадлежит женщине 55-75 лет — это могла быть жена старшего сына основателя рода или жена самого основателя рода.

Как подчеркнул антрополог и археолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова Денис Пежемский, находка является исключительной. «В Пскове много исторических кладбищ и погребений. В Великом Новгороде их в разы меньше. Это уникальный склеп, подобные открытия делаются не каждое десятилетие», — отметил он.

В апреле в Крыму археологи обнаружили редкий медальон в могиле, которая была разграблена в 1990-х годах «черными копателями». Найденный при раскопках на некрополе Кыз-Аул набор украшений состоял из золотого ожерелья, золотой серьги в виде кусающего хвост льва и крупной золотой подвески с изображением горгоны Медузы.