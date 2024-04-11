В Крыму в разграбленной в украинский период могиле нашли редкий медальон

Археологи нашли редкий медальон в могиле, прежде разграбленной украинцами

В Крыму археологи обнаружили редкий медальон в могиле, которая была разграблена в 1990-х годах «черными копателями». Об этом сообщает издание «Родина».

Как уточняет источник, волонтер фонда «Археология» Владимир Апухтин нашел при раскопках на некрополе Кыз-Аул у поселка Яковенково на Керченском полуострове набор украшений. Он состоял из золотого ожерелья, золотой серьги в виде кусающего хвост льва и крупной золотой подвески с изображением горгоны Медузы.

Последняя, по словам ученых, является уникальной находкой. Руководитель экспедиции Павел Гецко пояснил, что аналогичное украшение было обнаружено археологами во время раскопок некрополя Фанагории — тогда специалисты предположили, что оно является застежкой на рукаве одежды, и датировали его I веком нашей эры.

«Погребения на изучаемом нами некрополе так же относятся к этому времени», — добавил Гецко.

При этом археологи, проводившие раскопки на некрополе Кыз-Аул, рассказали, что склеп был разграблен варварским способом при помощи экскаватора в украинский период, однако они все равно решили детально изучить могилу.

«По опыту я знаю, что любое погребение, разрушенное грабителями, все равно несет в себе какую-то информацию», — поделился Гецко.

Ранее в марте российские археологи из РАН установили, что насыпи, найденные в районе Симферополя еще в 2021-м, принадлежали хазарской аристократии. Кроме того, они заявили, что это первое реальное доказательство того, что здесь находился Хазарский каганат.