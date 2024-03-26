Российские археологи нашли первые свидетельства крымской Хазарии

Археологи нашли первые свидетельства крымской Хазарии в районе Симферополя

Насыпи, найденные в районе Симферополя еще в 2021-м, принадлежали хазарской аристократии. Такие данные установили ученые-археологи из РАН. Также они заявили, что это первое реальное доказательство того, что здесь находился Хазарский каганат. На исследование специалистов ссылается РИА Новости.

Хазарию многие столетия искали историки и археологи, так как многочисленные источники свидетельствовали о том, что в VIII веке на территории Крыма должны были находиться хазары. При этом вплоть до XXI века археологических свидетельств всему этому найдено не было.

Несколько лет назад раскопки показали, что в середине VIII века в крымских степях и предгорьях Крыма кочевали хазары, в том числе их аристократия. Археологи нашли около Симферополя элементы погребального обряда, схожие с теми, что оказались в числе хазарских древностей Нижнего Дона.

По словам директора крымского ИА РАН Вадима Майко, средневековые насыпи около Симферополя неоднократно грабили, начиная с XIII века. В связи с этим там осталось не так много артефактов, но даже элементы конского снаряжения «позволяют говорить о богатстве погребального инвентаря».

«В степях Крыма в середине — третьей четверти VIII века кочевала хазарская аристократия, находившаяся в хороших отношениях с местным праболгарским населением, оставившим памятники так называемой Салтово-маяцкой археологической культуры Крыма. Также до конца 860-х годов они поддерживали отношения с Византией», — заявил археолог, говоря о новом исследовании. Майко добавил, что это были годы максимального процветания Хазарии.

Раскопки под Симферополем решили несколько важнейших задач для истории Таврики. Теперь известно, что крымская степь в середине VIII века была заселена людьми. Здесь же находилась кочевая аристократия, контролировавшая хазаро-византийское пограничье. Таким образом впервые была найдена настоящая крымская Хазария, заключили исследователи. При этом им еще предстоит ответить на множество вопросов о Хазарском каганате, так что работа продолжается.

В сентябре 2022 года археологи также нашли потерянную столицу Хазарского каганата. Тогда раскопки велись в Астраханской области.