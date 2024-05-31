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19:45, 31 мая 2024Моя страна

В Великом Новгороде обнаружили древние реликвии

В Великом Новгороде обнаружили средневековые берестяные грамоты
Троицкий раскоп

Троицкий раскоп. Фото: FotograFF / Фотобанк Лори

Археологи нашли в Великом Новгороде древние реликвии. Соответствующий материал публикует «Интерфакс».

Выяснилось, что на XVII Троицком раскопе обнаружили три средневековые берестяные грамоты. «Эти грамоты стали первыми за нынешнюю весну», — уточнил собеседник агентства и добавил, что две бересты были обрывками больших по размеру грамот, а происхождение последней находки еще предстоит выяснить.

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Ученые устанавливают, когда были написаны грамоты, их тексты будут изучены лингвистами. Исследования на XVII Троицком раскопе начались в первых числах мая. За месяц ученые обнаружили здесь более 600 раритетов XII — XVI веков.

Ранее в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Уточнялось, что уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо.

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      Карина Черных
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