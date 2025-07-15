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23:55, 15 июля 2025Путешествия

В российских поездах исчезнет один вид туалетов

РЖД заявили, что гравитационные туалеты исчезнут из поездов через несколько лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ближайшие несколько лет вагоны поездов с гравитационными туалетами полностью исчезнут из парка РЖД, как и понятие «санитарная зона». Об этом в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

«Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», — пояснил Колесников, добавив, что сейчас такие вагоны используются в основном для разовых и резервных перевозок.

Он подчеркнул, что во всех остальных случаях РЖД используют вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами. На вопрос о том, исчезнет ли при этом понятие «санитарная зона», Колесников ответил, что «в таких зонах она станет ненужной».

Ранее сообщалось, что в России беспилотные пассажирские поезда дальнего следования начнут курсирование к 2030 году. Движение беспилотных такси в стране планируется запустить уже после 2030 года. С внедрением такого вида транспорта в ведомстве не торопятся намеренно, полагая, что технологии еще не отработаны до уровня максимальной безопасности.

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