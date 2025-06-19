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17:09, 19 июня 2025Экономика

Назван срок запуска в России беспилотных поездов

Минтранс РФ: Беспилотные пассажирские поезда начнут курсировать к 2030 году
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В России беспилотные пассажирские поезда дальнего следования начнут курсирование к 2030 году. Такой срок в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал замминистра транспорта Андрей Никитин. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских», — заявил чиновник. В данный момент РЖД и другие компании продолжают тестировать технологии беспилотного управления, пока не будут уверены в их безопасности.

Движение беспилотных такси в стране планируется запустить уже после 2030 года. С внедрением такого вида транспорта в ведомстве не торопятся намеренно, считая, что технологии еще не отработаны до уровня максимальной безопасности.

Ранее на ПМЭФ бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал о неочевидных последствиях введениях беспилотных такси. В частности, в США такой вид транспорта стали использовать в качестве дешевого отеля на час и места для интимных встреч.

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