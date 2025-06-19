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03:54, 19 июня 2025Россия

Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме с беспилотным такси в США

Экс-глава «Яндекса» Худавердян: В США беспилотное такси стало как отель на час
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян на полях ПМЭФ рассказал о проблеме с беспилотным такси в США. Его слова приводит РБК.

Экс-глава компании отметил, что беспилотный мир несет такие ситуации, о которых сейчас «мы можем не догадываться». В качестве примера он привел Сан-Франциско, где автомобили без водителя стали использоваться как самый дешевый отель на час и место для интимных встреч.

«Интересную расскажу вещь, что эта проблема, которая сейчас там происходит из-за того, что из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного», — добавил Худавердян.

В апреле в Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия вместе с уликами. Самоходный фургон без кабины потащил за собой по асфальту мотороллер, который зацепился за его переднее колесо.

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