В Китае робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия вместе с уликами

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места ДТП

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия. Кадры опубликовал Telegram-канал No Limits.

На видео видно, как самоходный фургон без кабины тащит за собой по асфальту мотороллер, который зацепился за его переднее колесо. О судьбе водителя пострадавшего транспорта неизвестно.

«Не все автономные новинки Китая еще так безупречны, как, например, этот робот-доставщик, который скрылся с места ДТП вместе с уликами», — прокомментировал инцидент канал.

Ранее в Пекине состоялся первый в мире совместный полумарафон людей и роботов.