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05:35, 26 апреля 2025Из жизни

В Китае робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия вместе с уликами

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал No Limits

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия. Кадры опубликовал Telegram-канал No Limits.

На видео видно, как самоходный фургон без кабины тащит за собой по асфальту мотороллер, который зацепился за его переднее колесо. О судьбе водителя пострадавшего транспорта неизвестно.

«Не все автономные новинки Китая еще так безупречны, как, например, этот робот-доставщик, который скрылся с места ДТП вместе с уликами», — прокомментировал инцидент канал.

Ранее в Пекине состоялся первый в мире совместный полумарафон людей и роботов.

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