Число пострадавших в ДТП с электробусами в Москве выросло

В ДТП с электробусами в Москве пострадали 14 человек

Число пострадавших в ДТП с двумя электробусами в Москве выросло до 14. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди них два ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что госпитализированы были 10 человек — 9 взрослых и 1 ребенок. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Взрослых пациентов доставили в ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ №31 им. академика Савельевой, ММКЦ «Коммунарка», Первую градскую больницу. Ребенок находится в НИИ НДХиТ. Отмечается, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.

ДТП произошло днем 15 июля на Профсоюзной улице. Изначально сообщалось об 11 пострадавших.