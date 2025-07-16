Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
04:00 (Мск)
Алекс Эрнандес
Лос-Кабос
Динамо Мн
Сегодня
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Завтра
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
00:25, 16 июля 2025Спорт

Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом

Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом: Никто не симулирует
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом. Ее слова приводит Legalbet.

«В хоккее никто не симулирует. Тут выше скорости. Мне это очень нравится. Я просто не понимаю, как хоккеисты успевают за шайбой. Я не успеваю следить за ней, а они еще и передачи отдают друг другу», — заявила она. Самым любимым Ефимова назвала силовые приемы, выделив их исполнение защитником «Спартака» Андреем Мироновым.

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

Российские футболисты и хоккеисты не выступают на международных турнирах из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета и спортивных федераций. Ограничения были наложены в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попытка ВСУ контратаковать в Харьковской области обернулась большими потерями

    Медведь загрыз человека прямо на улице и поверг жителей города в ужас

    Кайли Дженнер едва не избавилась от трусов в новой фотосессии

    В России сочли маловероятной передачу ракет Tomahawk Украине

    Омбудсмен обвинила Евросоюз в отказе возвращать вывезенных с Украины детей

    Резервы России в золоте достигли рекорда

    Неизвестные в Махачкале несколько раз выстрелили в бойца MMA

    Возможную передачу Киеву ракет Tomahawk связали с третьей мировой

    ООН пообещали сделать снова великой

    Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости