Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом: Никто не симулирует

Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила превосходство хоккея над футболом. Ее слова приводит Legalbet.

«В хоккее никто не симулирует. Тут выше скорости. Мне это очень нравится. Я просто не понимаю, как хоккеисты успевают за шайбой. Я не успеваю следить за ней, а они еще и передачи отдают друг другу», — заявила она. Самым любимым Ефимова назвала силовые приемы, выделив их исполнение защитником «Спартака» Андреем Мироновым.

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

Российские футболисты и хоккеисты не выступают на международных турнирах из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета и спортивных федераций. Ограничения были наложены в 2022 году.