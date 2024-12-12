Россияне выбрали главный национальный вид спорта

ВЦИОМ: 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта. Результаты доступны на сайте организации.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей. На втором месте оказались фигурное катание и футбол — эти варианты выбрали по 9 процентов опрошенных.

Россияне, выбравшие хоккей, объяснили свой выбор достижениями российской сборной и апеллировали к историческому развитию этого вида спорта в стране. Кроме того, респонденты отметили влияние климата.

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого канала. В турнире примут участие четыре команды — за трофей поборются национальные команды России («Россия 25»), Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира, состоящая из легионеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

