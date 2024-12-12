Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Пльзень
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
Олимпиакос
Сегодня
20:45 (Мск)
Твенте
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
ПАОК
Сегодня
20:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:21, 12 декабря 2024Спорт

Россияне выбрали главный национальный вид спорта

ВЦИОМ: 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта. Результаты доступны на сайте организации.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей. На втором месте оказались фигурное катание и футбол — эти варианты выбрали по 9 процентов опрошенных.

Россияне, выбравшие хоккей, объяснили свой выбор достижениями российской сборной и апеллировали к историческому развитию этого вида спорта в стране. Кроме того, респонденты отметили влияние климата.

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого канала. В турнире примут участие четыре команды — за трофей поборются национальные команды России («Россия 25»), Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира, состоящая из легионеров клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

      У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

      Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

      Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

      В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

      «Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

      США введут в эксплуатацию спутники для наблюдения за российскими космическими аппаратами

      Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше