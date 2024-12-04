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15:51, 4 декабря 2024Спорт

Ротенберг взял в сборную «Россия 25» 17 хоккеистов СКА

Роман Ротенберг взял в сборную «Россия 25» 17 хоккеистов СКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг вызвал в команду 17 игроков петербургского СКА, который он также возглавляет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Всего вызов в команду получили 33 хоккеиста. «Россия 25» с 12 по 15 декабря примет участие в международной турнире Кубок Первого канала.

Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге, помимо команды-хозяйки, в них выступят национальные сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ — коллектив, собранный из играющих в лиге иностранцев.

Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава ФХР Владислав Третьяк.

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