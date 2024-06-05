Ротенберг заявил о деградации хоккея на Западе без России

Тренер Роман Ротенберг заявил, что хоккей в Канаде и США деградирует без России

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о влиянии отстранения России на развитие хоккея в мире. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ротенберга, страны Запада страдают из-за отсутствия России, потому что у них нет конкуренции. Он заявил, что при этом в России реализуются проекты для поддержания внутренней конкуренции. «Пауза пойдет нам на пользу. А вот наши конкуренты — Канада, США, Финляндия, Швеция — уже деградируют. Посмотрите на их результаты», — отметил тренер.

Ранее сборная России поднялась на второе место рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Отстраненные россияне улучшили позицию после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. После этого в IIHF задумались о пересмотре рейтинговой системы.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.