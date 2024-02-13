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00:27, 13 февраля 2024Спорт

Международная федерация хоккея продлила отстранение России

Международная федерация хоккея продлила отстранение России в сезоне 2024/2025

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стали текущие риски безопасности. Отмечается, что Россия и Белоруссия не примут участие в сезоне 2024/2025. Отмечается, что решение также будет распространяться на сборную Белоруссии в отношении финального олимпийского квалификационного раунда, который состоится в августе 2024 года.

5 января президент IIHF Люк Тардиф заявил, что допуск России к соревнованиям всецело зависит от безопасности спортсменов и организаторов. Кроме того, по его мнению, условия в России не позволяют провести турнир.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства планеты.

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      Анастасия Борисова
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