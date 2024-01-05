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19:15, 5 января 2024Спорт

В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских спортсменов

В IIHF заявили, что допуск россиян на турниры зависит от безопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Международной федерации хоккея (IIHF) высказались о допуске российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщается на сайте IIHF.

Как заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, допуск России к соревнованиям полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от «способности IIHF провести безопасный турнир».

Совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок после начала специальной военной операции. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же Тардиф сообщил, что совет организации вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии в марте 2024 года.

1 января Тардиф озвучил четыре условия возвращения россиян на международные турниры. Федерации хоккея России нужно окончательно принять правила IIHF по международным трансферам, не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен, согласиться с универсальным понятием «контракт», а также принять правила и уставные нормы IIHF.

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      Илья Костин
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