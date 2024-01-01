Президент Международной федерации хоккея назвал условия возвращения России

Люк Тардиф озвучил четыре условия возвращения россиян на международные турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф озвучил четыре условия возвращения россиян на международные турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Для возвращения Федерацией хоккея России (ФХР) должны быть выполнены четыре пункта. ФХР нужно окончательно принять правила IIHF по международным трансферам, не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен, согласиться с универсальным понятием «контракт», а также принять правила и уставные нормы IIHF.

Эти пункты связаны с делом вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова, который 1 июля подписал контракт с армейским клубом. В Национальной хоккейной лиге выразили недовольство решением, так как оно нарушало действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Голкипер пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого Федотова направили на прохождение службы в Военно-морской флот России, откуда спустя год демобилизовали.

14 августа IIHF дисквалифицировала вратаря на четыре месяца, но Континентальная хоккейная лига все равно допустила его к матчам под своей эгидой. Тогда Тардиф отмечал, что в этом случае организация вынуждена открыть дисциплинарное дело против ЦСКА.

Команды из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.