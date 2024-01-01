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18:50, 1 января 2024Спорт

Президент Международной федерации хоккея назвал условия возвращения России

Люк Тардиф озвучил четыре условия возвращения россиян на международные турниры
Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф озвучил четыре условия возвращения россиян на международные турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Для возвращения Федерацией хоккея России (ФХР) должны быть выполнены четыре пункта. ФХР нужно окончательно принять правила IIHF по международным трансферам, не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен, согласиться с универсальным понятием «контракт», а также принять правила и уставные нормы IIHF.

Эти пункты связаны с делом вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова, который 1 июля подписал контракт с армейским клубом. В Национальной хоккейной лиге выразили недовольство решением, так как оно нарушало действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Голкипер пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого Федотова направили на прохождение службы в Военно-морской флот России, откуда спустя год демобилизовали.

14 августа IIHF дисквалифицировала вратаря на четыре месяца, но Континентальная хоккейная лига все равно допустила его к матчам под своей эгидой. Тогда Тардиф отмечал, что в этом случае организация вынуждена открыть дисциплинарное дело против ЦСКА.

Команды из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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      Илья Костин
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