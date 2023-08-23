Глава IIHF навал последствия для ЦСКА в случае игры за него Федотова

Тардиф заявил, что IIHF откроет дело против ЦСКА, если за него сыграет Федотов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал последствия для ЦСКА в случае, если клуб нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер напомнил, что отстранение голкипера действует с 1 сентября. «Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — заявил Тардиф.

Федотова дисквалифицировали 14 августа. Отстранение будет действовать на протяжении четырех месяцев. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.