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16:16, 14 августа 2023Спорт

IIHF дисквалифицировала хоккеиста Федотова

IIHF отказала ЦСКА в регистрации Федотова и дисквалифицировала хоккеиста

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение действует четыре месяца, начиная с 1 сентября. Также IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и наложила запрет на международные трансферы до 10 августа 2024-го. Отмечается, что соглашение Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» является действительным.

31 июля журналист TSN Даррен Дрегер сообщил, что в НХЛ и «Филадельфии» считают, что соглашение с россиянином должно быть расторгнуто, потому что он пропустил сезон-2022/2023 из-за прохождения военной службы. Агент игрока рассказал, что Федотов готов принять любое решение IIHF по этому вопросу.

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

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    Анастасия Борисова
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