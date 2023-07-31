Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Факел
1:4
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
2:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Ахмат
2:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
09:11, 31 июля 2023Спорт

Стало известно о планах НХЛ разорвать контракт с вернувшимся из армии Федотовым

В НХЛ считают, что контракт с вернувшимся из армии Федотовым нужно расторгнуть

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стало известно о планах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разорвать контракт с вернувшимся из армии хоккейным вратарем Иваном Федотовым. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.

По словам Дрегера, в лиге и в клубе «Филадельфия Флайерс» считают, что соглашение с россиянином должно быть расторгнуто, потому что он пропустил сезон-2022/2023 из-за прохождения военной службы. «Сейчас Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает заявку. Но если НХЛ победит, то Иван будет играть в НХЛ за "Флайерс"», — добавил журналист.

Материалы по теме:
Прорывная стратегия. Почему клуб СКА не даст российскому хоккею зачахнуть в изоляции?
Прорывная стратегия.Почему клуб СКА не даст российскому хоккею зачахнуть в изоляции?
13 апреля 2023
«Он лез в самое пекло» Почему звезда советского хоккея Владимир Крутов провалился в НХЛ?
«Он лез в самое пекло»Почему звезда советского хоккея Владимир Крутов провалился в НХЛ?
29 марта 2023

Ситуацию также прокомментировал агент игрока Джей Пи Бэрри. «Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение IIHF о том, какой именно контракт (с «Филадельфией» или ЦСКА) является действующим и обязательным к исполнению», — заявил он в Twitter.

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. Однако в июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в потере бойцов в «промышленных масштабах». Каковы перспективы дальнейшего «контрнаступа»?

    Прибывший в Грузию круизный лайнер с россиянами привел к протестам

    Российский пенсионер попытался сжечь военкомат из-за обвиняемых в госизмене

    Политолог объяснил нежелание Украины вести переговоры с Россией

    Звезда «Зимней вишни» Мирошниченко попала в реанимацию

    Россиян предупредили о замаскированных под настоящие мошеннических приложениях

    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР

    «Челси» выразил готовность отдать ПСЖ компенсацию и игрока взамен Мбаппе

    Стало известно о взрывах в Кривом Роге

    Семь туристов пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на Алтае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости