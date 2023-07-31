Стало известно о планах НХЛ разорвать контракт с вернувшимся из армии Федотовым

В НХЛ считают, что контракт с вернувшимся из армии Федотовым нужно расторгнуть

Стало известно о планах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разорвать контракт с вернувшимся из армии хоккейным вратарем Иваном Федотовым. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.

По словам Дрегера, в лиге и в клубе «Филадельфия Флайерс» считают, что соглашение с россиянином должно быть расторгнуто, потому что он пропустил сезон-2022/2023 из-за прохождения военной службы. «Сейчас Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает заявку. Но если НХЛ победит, то Иван будет играть в НХЛ за "Флайерс"», — добавил журналист.

Ситуацию также прокомментировал агент игрока Джей Пи Бэрри. «Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение IIHF о том, какой именно контракт (с «Филадельфией» или ЦСКА) является действующим и обязательным к исполнению», — заявил он в Twitter.

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. Однако в июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.