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17:01, 8 июля 2023Спорт

В НХЛ остались недовольны контрактом вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

В НХЛ заявили, что договор вратаря Федотова с ЦСКА нарушает его контракт с «Филадельфией»

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига осталась недовольна контрактом вернувшегося из армии вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

Дэйли рассказал, что договор с ЦСКА является нарушением его действующего соглашения с клубом «Филадельфия Флайерс». Отмечается, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/2024.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Позднее руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило эту информацию.

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.

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    Анастасия Борисова
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