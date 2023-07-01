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14:29, 1 июля 2023Спорт

Призванный в армию хоккеист Федотов подписал новый контракт с ЦСКА

Metaratings: призванный в армию голкипер Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на два года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский вратарь Иван Федотов, призванный в армию летом прошлого года, подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, новое соглашение голкипера с командой рассчитано на два года. Спортсмен завершит службу в начале июля.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

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    Ксения Курашкина
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