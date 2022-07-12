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Спорт

Хоккеист Федотов примет присягу в закрытом режиме

Российский хоккеист Иван Федотов примет присягу в закрытом режиме 13 августа
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский хоккеист Иван Федотов примет участие в церемонии приведения к военной присяге, которая состоится 13 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что мероприятие пройдет в закрытом режиме.

Также стали известны подробности пребывания хоккеиста сборной России в воинской части. Отмечается, что голкипер может получить право тренироваться на льду, чтобы поддерживать спортивную форму. Для этого Федотову необходимо договориться с начальством части.

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11 июля через своего представителя Алексея Пономарева Федотов выразил готовность служить стране в качестве хоккеиста. Голкипер находится в Северодвинске, куда был направлен для прохождения срочной службы.

В начале июля Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы, после чего голкипер был доставлен в военкомат, где ему стало плохо. С обострением гастрита он поступил в военный госпиталь при Минобороны России, после чего отправился в воинскую часть.

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