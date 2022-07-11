Проходящий службу в армии Федотов передал сообщение через адвоката

Адвокат Пономарев заявил, что Федотов выразил желание служить стране в качестве хоккеиста

Российский хоккеист Иван Федотов, в данный момент проходящий службу в армии, передал сообщение через адвоката Алексея Пономарева. Юриста цитирует РИА Новости.

Пономарев заявил, что 25-летний спортсмен находится на территории военной части и чувствует себя хорошо. Хоккеист выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию. «Надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста и сможет заниматься любимым делом», — рассказал адвокат.

1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.