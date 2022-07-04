Стало известно местонахождение задержанного хоккеиста Федотова

Российского хоккеиста Федотова доставили в учебную часть ВМФ России

Российского хоккеиста Ивана Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота (ВМФ) России. О его местонахождении сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Северном флоте.

«Он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. На Северном флоте военнослужащего Федотова нет», — заявил источник. Он отметил, что о службе хоккеиста можно говорить только тогда, когда он будет распределен после обучения на Северный флот.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля Федотов прибыл в 907-й учебный центр главкомата ВМФ в Северодвинске. Отмечается, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. После этого хоккеиста госпитализировали.

Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.