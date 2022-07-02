Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
3:0
Завершен
Енисей
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Адвокат задержанного вратаря сборной России рассказал о состоянии его здоровья

Адвокат Пономарев заявил, что у Ивана Федотова обострение гастрита на фоне нервного срыва
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы задержанного вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал о состоянии здоровья спортсмена. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере», — заявил Пономарев. Он отметил, что его и мать хоккеиста не пускают в госпиталь, а лечащий врач не выходит на контакт.

Ранее стало известно, что Федотов находится в первом военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что в больнице хоккеисту делают анализы.

О задержании Федотова сообщалось 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет основания считать его уклонистом от армии. После задержания хоккеисту стало плохо, и из военкомата его забрала машина скорой помощи.

Время роста
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Лисичанске установили знамя Победы
Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его
Украинские войска взорвали мэрию в Лисичанске при отступлении
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Доктор Долгов призвал прощать себя за ошибки
Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова
В Британии увидели раскол НАТО на три лагеря из-за России
На северо-западе Узбекистана ввели чрезвычайное положение
Российский губернатор поздравил десантников с американскими санкциями
Адвокат задержанного вратаря сборной России рассказал о состоянии его здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.