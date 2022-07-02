Адвокат задержанного вратаря сборной России рассказал о состоянии его здоровья

Адвокат Пономарев заявил, что у Ивана Федотова обострение гастрита на фоне нервного срыва

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы задержанного вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал о состоянии здоровья спортсмена. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере», — заявил Пономарев. Он отметил, что его и мать хоккеиста не пускают в госпиталь, а лечащий врач не выходит на контакт.

Ранее стало известно, что Федотов находится в первом военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что в больнице хоккеисту делают анализы.

О задержании Федотова сообщалось 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет основания считать его уклонистом от армии. После задержания хоккеисту стало плохо, и из военкомата его забрала машина скорой помощи.