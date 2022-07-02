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Спорт

Вратарю сборной России по хоккею стало плохо после задержания

Задержанному вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову стало плохо в военкомате

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову стало плохо после задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Спортсмена забрала машина скорой помощи. Отмечается, что хоккеисту стало плохо в военкомате.

Ранее стали известны подробности задержания Федотова. Журналистка Анна Андронова рассказала, что проводила съемки с игроком в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, после этого на выходе с арены спортсмена задержали. «Двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту, — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон», — заявила она.

О задержании Федотова стало известно ранее 1 июля. Отмечалось, что процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать его уклонистом от армии.

25-летний Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

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