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Стали известны подробности задержания вратаря сборной России по хоккею

«Матч ТВ»: хоккейного вратаря Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стали известны подробности задержания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Их сообщила корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова.

Журналистка рассказала, что 1 июля проводила съемки с Федотовым в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, после чего планировалось продолжить общение с хоккеистом в парке. Однако на выходе с арены спортсмена задержали.

«Двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту, — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон», — заявила Андронова. Она отметила, что на ее вопросы задержавшие хоккеиста люди отвечать отказались.

О задержании Федотова стало известно ранее 1 июля. Отмечалось, что процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии.

25-летний Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Дарья Коршунова
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