Стало известно о задержании вратаря сборной России по хоккею

«Фонтанка»: вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге

Вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно изданию «Фонтанка».

По данным источника, процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии.

Отмечается, что хоккеист ситуацию не комментировал, однако ранее сообщил тренерскому составу и руководству ЦСКА, что не готов продолжать играть за армейцев и планирует покинуть Россию.

В апреле Федотов объявил, что в скором времени поедет в США и подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». «Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — подчеркнул голкипер.

25-летний Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине.