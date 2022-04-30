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Вратарь ЦСКА объявил о скором подписании контракта с клубом НХЛ

Вратарь ЦСКА Федотов объявил, что подпишет контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о смене клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он объявил, что в скором времени поедет в США и подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». «Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — подчеркнул голкипер.

25-летний Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине.

30 апреля ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче финала Кубка Гагарина и выиграл трофей. Решающая встреча между командами завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. Федотов пропустил шайбу Филиппа Майе.

Дарья Коршунова
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