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ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА победил «Металлург» в финальном матче серии и выиграл Кубок Гагарина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» в седьмом матче финала Кубка Гагарина и выиграл трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий матч между командами состоялся в субботу, 30 апреля, и завершился со счетом 4:1. В составе победителей отличились Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. Единственный гол «Металлурга» на счету Филиппа Майе.

Финальная серия началась с победы ЦСКА. В следующих трех матчах сильнее оказался «Металлург». Однако в оставшихся встречах московская команда смогла отыграться со счета 1:3 в серии.

ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее команда выигрывала трофей в сезоне-2018/2019.

Дарья Коршунова
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