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Появилась новая информация о состоянии задержанного вратаря сборной России

Задержанный вратарь Федотов попал в госпиталь в Санкт-Петербурге из-за высокого давления

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, задержанный по подозрению в уклонении от службы в армии, находится в первом военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге. Новая информация появилась на сайте «Матч ТВ».

По данным «КП-Петербург», спортсмен попал в больницу из-за высокого давления. «В госпитале ему делают анализы. Конвоя из полиции у него там нет, потому что госпиталь и так военный», — добавил адвокат Федотова Алексей Пономарев.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Отмечалось, что процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать его уклонистом от армии. После задержания хоккеисту стало плохо, и из военкомата его забрала машина скорой помощи.

25-летний Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

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