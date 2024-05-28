В IIHF задумались о пересмотре рейтинга сборных из-за России

IIHF пересмотрит рейтинговую систему из-за улучшения позиции сборной России

В Международной федерации хоккея (IIHF) задумались о пересмотре рейтинга сборных из-за улучшения в нем позиции России. Об этом рассказал председатель Федерации хоккея Финляндии и член совета IIHF Хейкки Хиетанен, слова которого приводит Yle.

Хиетанен заявил, что на следующих заседаниях в IIHF рассмотрят рейтинговые очки, которые присуждаются российской команде. «Мы сейчас обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Это было решение ситуации на тот момент, мы не хотели наказывать их понижением рейтинга или потерей очков. Мы подумаем о том, насколько справедлива эта ситуация для других стран», — отметил он.

Ранее сборная России поднялась на одну строчку рейтинга IIHF. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне улучшили позицию после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками, третье место занимает команда Финляндии (3955 очков).

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.

