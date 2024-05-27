Отстраненная сборная России по хоккею поднялась в рейтинге IIHF

Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась на одну строчку рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне поднялись в списке после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками. Третье место занимает команда Финляндии, набравшая 3955 очков.

Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая. Золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии. В финале чехи обыграли команду Швейцарии со счетом 2:0.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.