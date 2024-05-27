Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про-Лига|34-й тур
Фортуна
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
17:50, 27 мая 2024Спорт

Отстраненная сборная России по хоккею поднялась в рейтинге IIHF

Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная России поднялась на одну строчку рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне поднялись в списке после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками. Третье место занимает команда Финляндии, набравшая 3955 очков.

Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая. Золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии. В финале чехи обыграли команду Швейцарии со счетом 2:0.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше