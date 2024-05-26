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23:50, 26 мая 2024Спорт

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира-2024 по хоккею

Сборная Чехии обыграла Швейцарию со счетом 2:0 и стала чемпионом мира по хоккею

Фото: David W Cerny / Reuters

Сборная Чехии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В третьем периоде заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Давид Кемпф (в пустые ворота).

Бронзовыми призерами турнира стали шведы. Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей.

ЧМ-2024 проходил в чешских Праге и Остраве. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам было запрещено проносить на трибуны любую символику двух стран.

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