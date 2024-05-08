Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
18:30 (Мск)
Сиюй Ван
Рим (ж)
УНИКС
24:22
2-я четверть
live
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Фиорентина
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Рим (ж)
19:13, 8 мая 2024Спорт

Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею

IIHF запретила болельщикам приносить на матчи ЧМ-2024 флаги России и Белоруссии

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Российские и белорусские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Болельщикам будет запрещено проносить на трибуны любую атрибутику России и Белоруссии. «Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран-участниц чемпионата», — заявили в IIHF.

ЧМ-2024 пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Сборная России пропустит мировое первенство из-за санкций со стороны IIHF. Ряд европейских федераций также отказались от вызова в состав национальных команд игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели достигнуты». Россия ударила по объектам на Украине гиперзвуковыми «Кинжалами»

      Российские военные спасли сбежавшего от ВСУ украинца

      Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

      Российский дипломат призвала международные организации повлиять на Украину

      10-летний мальчик и его друзья подвергли туристку сексуальному насилию и избили

      Хирург объяснила изменения во внешности помолодевшего Бена Аффлека

      Взявшего в заложники своих пятерых детей россиянина арестовали

      Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею

      С полигона в Швеции запустят южнокорейскую ракету

      Россиянка донесла на соседа из-за «фашистской» музыки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше