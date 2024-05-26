Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ по хоккею

Сборная Канады проиграла Швеции и осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады проиграла Швеции в матче за бронзу чемпионата мира-2024 по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу шведов. Таким образом, Канада впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ, тогда сборная также остановилась на четвертом месте.

Золотые медали разыграют сборные Швейцарии и Чехии. Их встреча пройдет 26 мая в 21:20 по московскому времени.

Ранее олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников связал с Россией уровень игры команды Канады на турнире. «Если бы на турнире играла сборная России, то у них было бы иное отношение», — заявил он.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

