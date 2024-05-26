Мотивацию сборной Канады на чемпионате мира по хоккею связали с Россией

Кожевников: в отсутствие России уровень мотивации Канады на ЧМ заметно снизился

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников связал с Россией уровень игры команды Канады на чемпионате мира по хоккею. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кожевникова, в отсутствие сборной России уровень мотивации Канады заметно снизился. «У них другой интерес к чемпионату мира: они же больше приезжают отдыхать. Получилось — хорошо, не получилось — ничего страшного. Если бы на турнире играла сборная России, то у них было бы иное отношение», — заявил он.

В 2024 году канадцы дошли до полуфинала турнира, где по буллитам проиграли швейцарцам (итоговый счет в матче — 2:3). Золотые медали разыграют сборные Швейцарии и Чехии 26 мая.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.