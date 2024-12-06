КХЛ объявила состав сборной мира на Кубок Первого канала

Миску, Яшкина и Пресса включили в состав сборной мира на Кубок Первого канала

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на сайте объявила состав сборной мира на Кубок Первого канала.

Коллектив был собран из играющих в лиге иностранцев, его возглавит тренер Майк Кинэн. В состав сборной включили американского вратаря «Динамо» Хантера Миску, шведского защитника «Металлурга» Робина Пресса, чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина и еще 28 игроков.

Соревнования состоятся в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В турнире примут участие четыре команды — помимо сборной мира, за трофей поборются национальные команды России («Россия 25»), Белоруссии и Казахстана.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.